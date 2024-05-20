Aras Bulut İynemli'den Mahsun Kırmızıgül dansı! İşte sosyal medyadayı sallayan görüntüler...

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, bir arkadaşının düğününde sergilediği dans performansıyla sosyal medyada gündem oldu. Mahsun Kırmızıgül'ün bir şarkısı eşliğinde yaptığı dans figürleriyle dikkat çeken İynemli, izleyenleri adeta büyüledi.

Düğünde keyifli anlar yaşayan Aras

Bulut İynemli, sahnedeki enerjisi ve dans yeteneğiyle konuklardan büyük alkış topladı. Sosyal medyada hızla yayılan videoda, ünlü oyuncunun Mahsun Kırmızıgül'ün şarkısına yaptığı dans figürleri büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.



İşte o dans