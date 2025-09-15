“Arafta” Dizisinin Okuma Provası Yapıldı

Yeni sezonun iddialı yapımlarından “Arafta” dizisi için okuma provası gerçekleştirildi. Başrollerinde Emin Günenç ve İlsu Demirci’nin yer aldığı dizi, Ateş ve Mercan’ın tutku dolu aşk hikâyesini ekranlara taşıyacak.

Güçlü yapım ortaklığı

“Kan Çiçekleri” ve “Rüzgarlı Tepe” gibi reyting rekorları kıran projelerin yapım ortaklarından Rains Pictures (Sevda Kaygısız) ile, uluslararası alanda dikkat çeken “Kuma” dizisinin arkasındaki GoQuest Media güçlerini bu proje için birleştirdi. Ortak yapım, hem Türkiye’de hem de global platformlarda izleyicilerle buluşmayı hedefliyor.

Yönetmenler ve senaryo

Diziyi Oğuzcan Denizhan ve Erdal Sarı yönetiyor. Senaryo, aile sırlarını, kuşaklar arası çatışmaları ve kaderin gölgesinde sıkışan iki gencin hikâyesini derin bir anlatımla ele alıyor. “Arafta”, hiçbir yere ait olamamanın sancısını yaşayan Ateş ve Mercan’ın çarpıcı yolculuğunu konu alacak.

Zengin oyuncu kadrosu

Başrollerdeki Emin Günenç ve İlsu Demirci’ye; Kaan Arkat, Ezgi Dalgıç, Erol Yavan, Pervin Mert, Işıl Mete, Çağrı Baylan, İlay Karataş, Alp İlkman, Dilek Güler, Şebnem Yıldırım, Virat Sefer, Bilge Yılmaz, Arda Şanlı, Betül Asel, Volkan Yıldırım ve Fırat Kaya gibi isimler eşlik ediyor.

Sete çıktı

Okuma provası yapılan “Arafta” dizisi, geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Hem dramatik yapısıyla hem de güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizi, yayınlandığında büyük ses getirmesi beklenen projeler arasında yer alıyor.