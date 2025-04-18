Annesinin mezarına inmediği için eleştirilen Tarkan'a destek yağdı: “Kiminin yüreği kaldırmayabilir"

Megastar Tarkan, hayatının en zor günlerinden birini yaşadı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'nin sevilen sanatçısı Tarkan, acı haberin ardından Almanya’daki turnesini iptal etti ve annesinin cenazesi için apar topar İstanbul’a döndü.

Son Yolculukta Duygu Dolu Anlar

Geçtiğimiz yıl bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle ameliyat edilen Neşe Tevetoğlu’nun tedavisi Antalya’da sürüyordu. Ancak geçtiğimiz hafta süreç İstanbul’a taşındı. Ne yazık ki beklenen iyileşme sağlanamadı ve Neşe Tevetoğlu hayata gözlerini yumdu.

Cenaze töreni Maltepe Cumhuriyet Camii’nde düzenlendi. Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte törene katıldı. Sanat camiasından birçok isim de megastarı bu acı gününde yalnız bırakmadı. Annesinin tabutuna son kez dokunurken gözyaşlarını tutamayan Tarkan, cenaze arabasında da ağlamaya devam etti.

Mezarlığa Girmemeyi Tercih Etti

Mezarlıkta imam Tarkan’a, “Mezarlığın içine girmek ister misiniz?” diye sordu. Sanatçı, “Yok” diyerek annesinin mezarına inmeyi reddetti. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Ancak bu tercihi bazı kişiler tarafından eleştirildi.

Sevda Türküsev’den Destek Mesajı

Yazar Sevda Türküsev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tarkan’a destek verdi. Türküsev, “Kiminin yüreği kaldırmayabilir. Sonuçta annesi, bunu yapamayabilir.” diyerek yapılan yorumları kınadı. Ayrıca Tarkan’ın tüm süreci İslam usullerine uygun şekilde yürüttüğünü ve oldukça mütevazı davrandığını vurguladı.

Tarkan, her şeye rağmen metanetini korudu. Annesine olan sevgisini gözyaşlarıyla ifade ederken, onun anısını da en zarif şekilde onurlandırdı.