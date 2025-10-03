Annesini Kaybeden Barış Murat Yağcı’nın Son Hali Yürek Burktu

Survivor yarışmasıyla tanınan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak’ı kaybetti. Büyük bir acı yaşayan ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı takipçilerini derinden etkiledi.

Annesini Kaybettiğini Böyle Duyurdu

Uzun süredir tedavi gören Arzu Ernak, geçtiğimiz günlerde hayata veda etti. Barış Murat Yağcı, acı haberi sosyal medya hesabından “Kıymetli annemiz Arzu Ernak'ı bugün tedavi görmekte olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz” sözleriyle duyurdu. Bu mesaj, kısa sürede binlerce başsağlığı yorumuyla karşılık buldu.

Birce Akalay’ın Halasıydı

Arzu Ernak, aynı zamanda oyuncu Birce Akalay’ın da halasıydı. Yaşamını yitiren Ernak, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedildi. Törene katılan yakınları ve sevenleri büyük bir hüzün yaşadı.

Duygusal Paylaşım Yürekleri Dağladı

Annesini kaybetmenin acısını yaşayan Barış Murat Yağcı, kabir başında yaptığı paylaşımla hayranlarını gözyaşına boğdu. Sevenleri, oyuncuya moral vermek için çok sayıda destek mesajı gönderdi.

Aileden Basketbol Dünyasına Uzanan İsim

Arzu Ernak, basketbol koçu Erhan Ernak’ın da eşi olarak biliniyordu. Böylece hem sanat hem spor camiasından birçok isim cenazede yer aldı. Bu kayıp, hem aile hem de dost çevresinde derin bir boşluk yarattı.