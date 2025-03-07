Annem Ankara için final kararı!

Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün başrollerini paylaştığı Annem Ankara ekranlara veda ediyor.

Annem Ankara için final kararı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-03-2025 16:37

Kanal D’de yayınlanan ve Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün başrollerini paylaştığı Annem Ankara dizisinden izleyicileri üzen bir haber geldi. 20 Kasım 2024’ten bu yana ekranlarda olan dizi, 15. bölümüyle final yapacak.

13 bölüm boyunca izleyiciyle buluşan dizinin final kararı alındığını gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu. Ancak, dizinin yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Sevilen oyuncuların etkileyici performanslarıyla dikkat çeken Annem Ankara, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Ancak reytinglerin beklentiyi karşılamadığı yönündeki iddialar final kararını beraberinde getirdi.

Dizinin 15. ve son bölümüyle ekranlara veda edeceği bilgisi hayranları üzerken, dizinin final bölümünde nasıl bir sonla noktalanacağı ise merak konusu.

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