Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner

Kanal D, yeni sezon için çok ses getirecek bir yapımı ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Gerçek bir hayat hikâyesini anlatacak olan “Annem Ankara” dizisi, sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği diziyi, ekran tarihine geçen unutulmaz dizilerin usta yönetmeni Faruk Teber yönetecek. Önümüzdeki günlerde sete çıkacak olan dizinin senaryosu, kendi hayat hikâyesini kaleme alan başarılı yazar Başak Angigün’e ait.

“Annem Ankara” dizisinin başrolünde ülkemizin gözde kadın starlarından Bergüzar Korel, Zuhal Angigün karakterine hayat verecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bergüzar Korel’in partneri Hasan rolünü ise uzun yıllar sonra açık kanalda dizi çekmeye karar veren dünyaca ünlü oyuncularımızdan Mehmet Günsür canlandıracak. Ünlü oyuncu, “Annem Ankara”nın çekimleri için yakında İtalya’dan Türkiye’ye gelecek.

“Annem Ankara”, gerçek bir hikâyeyi etkileyici bir dille ekranlara taşıyarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.