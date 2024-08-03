Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner

Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'in partneri olacak isim belli oldu. İşte detaylar...

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2024 20:29

Kanal D, yeni sezon için çok ses getirecek bir yapımı ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Gerçek bir hayat hikâyesini anlatacak olan “Annem Ankara” dizisi, sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği diziyi, ekran tarihine geçen unutulmaz dizilerin usta yönetmeni Faruk Teber yönetecek. Önümüzdeki günlerde sete çıkacak olan dizinin senaryosu, kendi hayat hikâyesini kaleme alan başarılı yazar Başak Angigün’e ait.

“Annem Ankara” dizisinin başrolünde ülkemizin gözde kadın starlarından Bergüzar Korel, Zuhal Angigün karakterine hayat verecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bergüzar Korel’in partneri Hasan rolünü ise uzun yıllar sonra açık kanalda dizi çekmeye karar veren dünyaca ünlü oyuncularımızdan Mehmet Günsür canlandıracak. Ünlü oyuncu, “Annem Ankara”nın çekimleri için yakında İtalya’dan Türkiye’ye gelecek.

“Annem Ankara”, gerçek bir hikâyeyi etkileyici bir dille ekranlara taşıyarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Benzer Haberler
Instagram Ne Zaman Açıklacak? Instagram Ne Zaman Açıklacak?
İş Bankası hesabı olanlar dikkat! 4 gün içinde 14000 TL ödeme almak için işlem yapın! İş Bankası hesabı olanlar dikkat! 4 gün içinde 14000 TL ödeme almak için işlem yapın!
SSK EMEKLİSİNE müjdeli haber geldi: 20 bin TL'ye kadar Emekli Maaşlarına ek ödeme olacak! SSK EMEKLİSİNE müjdeli haber geldi: 20 bin TL'ye kadar Emekli Maaşlarına ek ödeme olacak!
13 milyon 333 bin EMEKLİ için RESMİ KARAR! TBMM onay verdi ve EK Ödeme verilecek 13 milyon 333 bin EMEKLİ için RESMİ KARAR! TBMM onay verdi ve EK Ödeme verilecek
PTT'den 18 yaş üzerinde olanlara yardım parası ödenecek! 11000 TL yeni sosyal yardım açıklandı! PTT'den 18 yaş üzerinde olanlara yardım parası ödenecek! 11000 TL yeni sosyal yardım açıklandı!
Evde çalışmak için iş arayanlar dikkat! 10 bin TL haftalık kazandıran evde paketleme işleri! Evde çalışmak için iş arayanlar dikkat! 10 bin TL haftalık kazandıran evde paketleme işleri!
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
  • 01-08-2024 09:06

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş:
  • 30-07-2024 19:26

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş: "Sultanım"

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
  • 01-08-2024 09:36

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner
  • 03-08-2024 20:29

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner

Neslihan Atagül'den müjdeli haber: Anne oluyor
  • 29-07-2024 18:55

Neslihan Atagül'den müjdeli haber: Anne oluyor