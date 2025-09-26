Anıl Altan, “Bekarlığa alıştınız mı?" sorusuna ne yanıt verdi?

Ünlü oyuncu Anıl Altan, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Temmuz ayında ikizlerinin annesi Pelin Akil ile boşanan Altan, yeni dönemdeki projeleri hakkında konuştu.

“Azerbaycan’a Gideceğim”

Yakışıklı oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Azerbaycan’a gideceğim, bir filmimizin galası var. Ayrıca yeni sezon için görüşmeler yapıyorum” dedi. Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Altan, hayranlarını heyecanlandırdı.

“O Konulara Girmeyelim”

Gazetecilerin “Bekarlığa alıştınız mı?” sorusuna ise Altan, “O konulara girmeyelim” diyerek yanıt verdi. Özel hayatı hakkında detay vermekten kaçınan oyuncu, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

Yanındaki Kadın Arkadaşıyla İlgili Açıklama

Altan’ın yanında görüntülenen kadın arkadaşı da merak konusu oldu. Sorular üzerine açıklama yapan oyuncu, “Merve Hanım, ailece görüştüğümüz bir dostumuz” ifadelerini kullandı.

Yakışıklı oyuncunun hem özel hayatı hem de yeni projeleriyle önümüzdeki günlerde de gündemde kalmaya devam etmesi bekleniyor.