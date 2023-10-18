Anıl Alan’dan yeni şarkı: Özledim Deli Gibi



Milyonlarca tıklanan şarkılara imza atan Anıl Alan, yeni single’ı “Özledim Deli Gibi”yi müzikseverlerle buluşturdu. Söz ve müziği Sertan Güçlü’ye, düzenlemesi Esad Fidan’a ait şarkı, Wom Müzik Yapım etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Ferdi Çalışkan yönetmenliğinde çekilen klip NetD Müzik platformunda yayınlandı ve büyük beğeni topladı.



IĞDIR’DA CUMHURİYET KONSERİ



Hem şarkısına hem de klibine gelen yorumlardan büyük mutluluk duyan Anıl Alan şimdilerde Iğdır’da vereceği Cumhuriyet konserine hazırlanıyor. 23 Ekim Pazartesi günü Iğdır Üniversitesi’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın davetiyle Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü’nde sahneye çıkacak olan sanatçı, o özel konser için özel bir repertuvar hazırladı.

SUNUCULUĞA DEVAM



Anıl Alan, müzik serüvenine 2008 yılında başladı. Bağlama ve şan dersleri alan sanatçı, türkülerle başladığı yolculuğunda 2021 yılında yayınladığı “Ciran” çalışmasıyla büyük ses getirdi. Ardından pop müziğe geçiş yapan Alan, şimdilerde hem peş peşe yayınladığı single çalışmalarıyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor hem de Beyaz TV’de yayınlanan “Yaşama Dair” adlı programda sunuculuk yapıyor.