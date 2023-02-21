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Gecce Magazin Haberleri

"Amcam enkaz altında kaldı" demişti! Burcu Biricik'ten açıklama geldi!

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunan ünlü oyuncu Burcu Biricik, Oğuzhan Uğur'un dün gerçekleşen Hatay depreminden sonra yaptığı paylaşıma; "Amcam enkaz altında kaldı" yorumunu yazmıştı. Biricik, Konuyla ilgili haberlerin basına yansıması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-02-2023 12:36

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken dün merkez üssü Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçeleri olan 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde depremler herkesi korkuttu. Oğuzhan Uğur da sosyal medyadan bir açıklama yaparak bölgeye çadırkent kurmak için ekiplerin yola çıktığını haber verdi. Fakat Uğur'un bu paylaşımın altına ünlü oyuncu Burcu Biricik de bir yorum bıraktı.

Amcasının enkaz altında olduğunu söyleyen Biricik, Oğuzha Uğur'dan yardım talep etti. 

 

AÇIKLAMA YAPTI

Bu yorumun ardından, ünlü ismin amcasının enkaz altında kaldığı yönündeki haberler basına yansıdı. Oyuncu, söz konusu haberleri gördükten sonra Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir açıklama yayınladı.

"HIZLICA YÖNLENDİRDİM"

Burcu Biricik'in açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Dün sette hızlıca iki kayıt arası gelen yardım çağrılarını yönlendirmeye çalışırken bir gencin amcasıyla ilgili mesajını da hızlıca yönlendirdim. Benim amcam değildi yani. Gerçi ne fark eder?"

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