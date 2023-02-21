"Amcam enkaz altında kaldı" demişti! Burcu Biricik'ten açıklama geldi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken dün merkez üssü Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçeleri olan 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde depremler herkesi korkuttu. Oğuzhan Uğur da sosyal medyadan bir açıklama yaparak bölgeye çadırkent kurmak için ekiplerin yola çıktığını haber verdi. Fakat Uğur'un bu paylaşımın altına ünlü oyuncu Burcu Biricik de bir yorum bıraktı.



Amcasının enkaz altında olduğunu söyleyen Biricik, Oğuzha Uğur'dan yardım talep etti.

AÇIKLAMA YAPTI

Bu yorumun ardından, ünlü ismin amcasının enkaz altında kaldığı yönündeki haberler basına yansıdı. Oyuncu, söz konusu haberleri gördükten sonra Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir açıklama yayınladı.

"HIZLICA YÖNLENDİRDİM"

Burcu Biricik'in açıklamasında, şu ifadeler yer aldı: