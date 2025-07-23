Alya ve Yılmaz Kunt’un Bodrum Aşkı Gündem Oldu

Şarkıcı Alya ve oyuncu Yılmaz Kunt, aşk dolu tatilleriyle Bodrum’da gündem oldu. Türkbükü’nde bir plajda görüntülenen çift, romantik halleriyle dikkat çekti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Alya ile Kunt, çevredekilere aldırış etmeden samimi anlar yaşadı.

Türkbükü’nde Romantik Anlar

Bodrum’un ünlü tatil noktası Türkbükü, bu kez Alya ve Yılmaz Kunt’un aşkına tanıklık etti. Plajda keyifli anlar yaşayan çift, sık sık birbirine sarılarak öpüştü. Tatilin tadını doyasıya çıkaran Alya ve Kunt, enerjik ve neşeli halleriyle objektiflere takıldı.

Tatil Çiftine Büyük İlgi

İlk kez Bodrum tatilinde birlikte görüntülenen ikili, sosyal medyada da konuşuluyor. Alya’nın tatil tarzı ve doğal güzelliği takipçilerinden tam not alırken, Yılmaz Kunt’un romantik tavırları dikkat çekti. Çiftin aşk dolu halleri, magazin gündeminde geniş yer buldu.

Yazın En Çok Konuşulan Aşkı

Sezonun en dikkat çeken çiftlerinden biri olan Alya ve Yılmaz Kunt, yaz tatilinde aşklarını Bodrum’un sıcak atmosferine taşıdı. Çiftin romantik görüntüleri, magazin sayfalarında şimdiden yerini aldı.