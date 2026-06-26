Altı Üstü İstanbul'un Nihal Cankaya'sı Yüsra Geyik'ten Samimi Açıklamalar!

Otuz altı yaşındaki deneyimli oyuncu Yüsra Geyik bir magazin dergisine verdiği röportajda özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Oyunculuk kariyerine çok erken yaşlarda adım attığını belirten sanatçı çocuk yaşta set atmosferini ve oyunculuk heyecanını deneyimleme fırsatı bulduğu için kendisini şanslı hissettiğini ifade etti. İş hayatında disiplini temel bir prensip olarak benimsediğini vurgulayan ünlü isim bu yaklaşımı mesleğine duyduğu derin saygının bir yansıması olarak kabul ediyor. Çalışırken belirli bir düzen ve sistem dahilinde hareket etmenin kendisini rahatlattığını belirten oyuncu başkalarına verdiği sözleri harfiyen yerine getirme konusunda da yüksek bir hassasiyet taşıdığını aktardı.

Yüz Masajı Seanslarını Aksatmıyor

Hayatının merkezinde ailenin sarsılmaz bir yere sahip olduğunu ifade eden Yüsra Geyik, Karadeniz kökenli bir aileden gelmenin getirdiği karakteristik özellikleri de paylaştı. Karadenizli olmanın ruh dünyasında yarattığı ani duygusal gelgitleri ve heyecanları doğal bir durum olarak kabul eden yetenekli aktris sosyal yaşantısında sakin tempo tercih ediyor. Fiziksel ve zihinsel sağlığını korumaya özen gösteren ünlü sanatçı beslenme düzenine dikkat ettiğini belirtti. Yoğun çalışma temposu arasında dahi günlük cilt bakımı uygulamalarını ve yüz masajı seanslarını hiçbir şekilde aksatmadığını dile getiren Geyik formunu ve duru güzelliğini bu disiplinli kişisel bakım rutinlerine borçlu olduğunu vurguladı.

Gelecek Hedefleri

Özel hayatı konusundaki soruları içtenlikle yanıtlayan Yüsra Geyik bu konuda toplumsal kalıpların ve katı kuralların uzağında bir duruş sergilediğini belirtti. Evlilik müessesesi için kendisini önceden belirlenmiş sert sınırların veya takvimlerin içerisine hapsetmediğini belirten popüler oyuncu doğru zaman ile doğru insanın bir araya gelmesi durumunda hayatın geri kalan detaylarının kendiliğinden ve doğal bir akışla belireceğine inanıyor. Geleceğe yönelik mesleki vizyonunu da paylaşan tanınmış sanatçı önümüzdeki dönemde sadece yerel yapımlarla sınırlı kalmayıp uluslararası ölçekteki sinema ve dizi projelerinde de aktif olarak rol almayı en büyük hedefleri arasında görüyor.