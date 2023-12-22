Alp Navruz'la Sıla Türkoğlu ayrıldı mı? İddiaları kuvvetlendiren o detay ortaya çıktı!

Alp Navruz'la Sıla Türkoğlu'nun ayrıldıklarına dair iddialar magazin gündemindeki yerini korurken çiftin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakması iddiaları kuvvetlendirdi.

Alp Navruz'la Sıla Türkoğlu ayrıldı mı? İddiaları kuvvetlendiren o detay ortaya çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-12-2023 12:23

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, meslektaşı Alp Navruz ile gizli bir ilişki yaşarken, daha sonra sosyal medya paylaşımları yaparak aşklarını duyurmuştu. Ancak ikili, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktıktan sonra ayrıldıkları iddialarıyla gündeme geldi.

Sıla Türkoğlu, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Doğa karakterini canlandırırken, Alp Navruz ise son olarak "Yürek Çıkmazı" dizisinde rol almıştı.

Ünlü çift, birbirlerini sosyal medyada silmeleri sonrasında magazin gündeminde önemli bir yer edindi.

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