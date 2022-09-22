Alp Navruz'la aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan'dan 'kıskançlık' açıklaması!

Ayça Ayşin Turan, Contemporary İstanbul’da düzenlenen otomobilin etkinliğine katıldı.



Muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, sevgilisi Alp Navruz ile birlikte oynaması için reklam teklifi gittiği haberlerine açıklık getirdi. Turan, "Arkadaşlar inanın bende sizden duydum, öyle birşey yok. Maalesef doğru değil, ancak olursa da bu işler kısmet" diye konuştu.



Aralarında sık sık kıskançlık yaşandığına dair çıkan iddialara da cevap veren ünlü oyuncu, "Arkadaşlar inanın dediğim gibi bazı şeyleri bende sizler sayesinde öğreniyorum, böyle bir durum söz konusu değil. Zaten çıkan bu haberlere en güzel cevabımızı verdik" diyerek söylentilere nokta koydu.