Alp Navruz’dan yeni anlaşma

Alp Navruz, son dönemde peş peşe gerçekleştirdiği reklam anlaşmalarıyla gündemde kendine geniş bir yer ediniyor. Ünlü bir giyim markası ile geçtiğimiz aylarda anlaşmasını uzatan yakışıklı oyuncu, üç sezondur yüzünü tanıttığı dünyaca ünlü bir güzellik markasının saç ürünlerinin bu yıl da yüzü olmaya devam etmişti.

Oynadığı reklam kampanyalarıyla markaların satışlarını artıran oyuncu, şimdi de aynı markanın parfüm yüzü olarak seçildi. Kariyerindeki yükselişi titiz proje tercihleriyle sürdüren başarılı oyuncu, projeleri tamamlandıktan sonra birçok ünlü yapım şirketinden gelen dizi teklifleriyle ilgili görüşmelerini sürdürüyor.