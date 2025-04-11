Alp Navruz Yeni Sezon İçin İki Projeyle Görüşüyor

Alp Navruz, biri dijital diğeri ana akım olmak üzere iki dizi projesiyle görüşme halinde! Yeni sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday.

Alp Navruz Yeni Sezon İçin İki Projeyle Görüşüyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-04-2025 14:56

Alp Navruz Yeni Projeler İçin Kolları Sıvadı

Alp Navruz, başarılı oyunculuğu ve ekran karizmasıyla her projesi merakla beklenen isimlerin başında geliyor. Yeni sezonda izleyicinin karşısına hangi işle çıkacağı büyük merak konusu olan yakışıklı oyuncu, iki ayrı proje için görüşmelere başladı.

“Aşk Satar” Dizisiyle Dijital Platforma Yeşil Işık

İlk görüşme, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği ve yapımcılığını Serotonin Entertainment’ın gerçekleştireceği dijital dizi “Aşk Satar” için yapıldı. Senaryosunu Şebnem Burcuoğlu’nun kaleme aldığı proje 10 bölümden oluşuyor. Alp Navruz’un bu romantik hikayeye sıcak baktığı, ancak henüz karar aşamasında olduğu belirtiliyor.

Ana Akımda da Sürpriz Proje

Öte yandan kulislerde konuşulanlara göre Alp Navruz, bir dijital platform dizisinin yanı sıra yeni sezonda ana akımda yayınlanacak, yüksek bütçeli bir dizi için de teklif aldı. Oyuncunun bu iki seçenek arasında titiz bir değerlendirme süreci yürüttüğü öğrenildi.

İzleyici Kararını Merakla Bekliyor

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Alp Navruz, hem dijital platformda hem de televizyon ekranlarında ses getirecek projelerle yeniden gündemde. Yeni sezonda nasıl bir rolle izleyici karşısına çıkacağı ise şimdiden merak konusu. Oyuncunun vereceği karar, 2025 sezonunun en çok konuşulan projelerinden birini şekillendirebilir.

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