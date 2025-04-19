Alp Navruz yalnızlığı seçti: “Artık geceleri bile dışarı çıkmıyorum”

Alp Navruz’dan aşk açıklaması: “Aşka tamamen kapattım, flört bile yok.” Oyuncu sosyal hayatını sınırladı, kariyerine odaklandı.

Alp Navruz yalnızlığı seçti: “Artık geceleri bile dışarı çıkmıyorum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-04-2025 10:22

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Piyasa’ dizisiyle hayranlarıyla buluşan Alp Navruz, Levent’te objektiflere takıldı. Yakışıklı oyuncu, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir yalnız olduğunu dile getiren Navruz, aşka olan bakış açısının tamamen değiştiğini söyledi.

“Aşka Tamamen Kendimi Kapattım”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alp Navruz, hayatında kimsenin olmadığını net bir dille ifade etti. “35 yaşıma çok sağlam girdim. Aşka tamamen kendimi kapattım, flört dahi yok.” sözleriyle dikkat çeken oyuncu, yalnızlıktan şikayetçi olmadığını belirtti. Açıklamalarında, “İyice asosyal oldum diyebilirim. Geceleri dışarıya pek çıkmıyorum, iş toplantısı olmadıkça göremezsiniz beni. Büyük konuşmuyorum ama şu an bir ilişki düşünmüyorum.” dedi.

Kariyer Odaklı Bir Dönem

Yoğun iş temposundan dolayı aşk hayatına yer kalmadığını vurgulayan Navruz, şu sıralar tamamen projelerine odaklandığını belirtti. ‘Piyasa’ dizisindeki performansıyla övgü toplayan oyuncu, izleyiciyle bağ kurabilmek adına karakterine yoğunlaştığını ifade etti. Hayranlarının özel hayatına duyduğu meraka rağmen, Navruz’un bu net ve mesafeli tavrı dikkatlerden kaçmadı.

“Beni Artık Sadece Setlerde Görürsünüz”

Oyunculuğa olan tutkusu her fırsatta konuşulan Alp Navruz, magazin dünyasından uzak durmaya çalıştığını söyledi. “Dışarıda çok fazla görünmüyorum. Beni artık sadece setlerde veya iş görüşmelerinde görebilirsiniz” diyen ünlü isim, sosyal yaşantısını sınırlamaktan rahatsız olmadığını da ekledi. Bu açıklamalar, Navruz’un aşktan çok kariyerini önceliklendirdiğini bir kez daha gösterdi.

Benzer Haberler
Sibel Can’a gelen koli dehşeti: Bıçak, gecelik ve bir not! Sibel Can’a gelen koli dehşeti: Bıçak, gecelik ve bir not!
Boşanma iddialarını güçlendiren hareket! Pelin Akil’in doğum gününde Anıl Altan yok! Boşanma iddialarını güçlendiren hareket! Pelin Akil’in doğum gününde Anıl Altan yok!
Özcan Deniz’in olay yorumu: Özcan Deniz’in olay yorumu: "Başaramadılar!"
Aşk yeniden mi alevlendi? Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay cephesinde şaşırtan gelişme Aşk yeniden mi alevlendi? Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay cephesinde şaşırtan gelişme
Berk Atan Trafik Kazası Geçirdi! Kaburgasında Çatlak Var Berk Atan Trafik Kazası Geçirdi! Kaburgasında Çatlak Var
Survivor’da Şoke Eden Kural İhlali! Acun Ilıcalı Cezayı Kesti Survivor’da Şoke Eden Kural İhlali! Acun Ilıcalı Cezayı Kesti
ÇOK OKUNANLAR
Efsane Geri Dönüyor! Avlu Dizisi Yeniden Çekiliyor
  • 12-04-2025 14:31

Efsane Geri Dönüyor! Avlu Dizisi Yeniden Çekiliyor

Rüzgara Bırak Filminden Global Başarı: Barış Arduç ve Hande Erçel Rüzgarı Durmuyor!
  • 14-04-2025 14:03

Rüzgara Bırak Filminden Global Başarı: Barış Arduç ve Hande Erçel Rüzgarı Durmuyor!

Derin Talu’dan Survivor İtirafı: “Az Kalsın Katılıyordum!”
  • 14-04-2025 10:08

Derin Talu’dan Survivor İtirafı: “Az Kalsın Katılıyordum!”

Perran Kutman'ın Gökçe Bahadır İtirafı Duygulandırdı:
  • 16-04-2025 21:02

Perran Kutman'ın Gökçe Bahadır İtirafı Duygulandırdı: "Gözyaşlarımı Tutamadım"

Şok karar! Eşref Rüya veda ediyor!
  • 15-04-2025 17:27

Şok karar! Eşref Rüya veda ediyor!