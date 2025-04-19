Alp Navruz yalnızlığı seçti: “Artık geceleri bile dışarı çıkmıyorum”

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Piyasa’ dizisiyle hayranlarıyla buluşan Alp Navruz, Levent’te objektiflere takıldı. Yakışıklı oyuncu, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir yalnız olduğunu dile getiren Navruz, aşka olan bakış açısının tamamen değiştiğini söyledi.

“Aşka Tamamen Kendimi Kapattım”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alp Navruz, hayatında kimsenin olmadığını net bir dille ifade etti. “35 yaşıma çok sağlam girdim. Aşka tamamen kendimi kapattım, flört dahi yok.” sözleriyle dikkat çeken oyuncu, yalnızlıktan şikayetçi olmadığını belirtti. Açıklamalarında, “İyice asosyal oldum diyebilirim. Geceleri dışarıya pek çıkmıyorum, iş toplantısı olmadıkça göremezsiniz beni. Büyük konuşmuyorum ama şu an bir ilişki düşünmüyorum.” dedi.

Kariyer Odaklı Bir Dönem

Yoğun iş temposundan dolayı aşk hayatına yer kalmadığını vurgulayan Navruz, şu sıralar tamamen projelerine odaklandığını belirtti. ‘Piyasa’ dizisindeki performansıyla övgü toplayan oyuncu, izleyiciyle bağ kurabilmek adına karakterine yoğunlaştığını ifade etti. Hayranlarının özel hayatına duyduğu meraka rağmen, Navruz’un bu net ve mesafeli tavrı dikkatlerden kaçmadı.

“Beni Artık Sadece Setlerde Görürsünüz”

Oyunculuğa olan tutkusu her fırsatta konuşulan Alp Navruz, magazin dünyasından uzak durmaya çalıştığını söyledi. “Dışarıda çok fazla görünmüyorum. Beni artık sadece setlerde veya iş görüşmelerinde görebilirsiniz” diyen ünlü isim, sosyal yaşantısını sınırlamaktan rahatsız olmadığını da ekledi. Bu açıklamalar, Navruz’un aşktan çok kariyerini önceliklendirdiğini bir kez daha gösterdi.