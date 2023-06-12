Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu'ndan aşk ilanı

Ünlü oyuncu Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, uzun bir süredir devam eden ilişkilerini sonunda resmiyet kazandırdı.Yakın çevrelerinin doğum günü kutlamasında bir araya gelen çift, dosta düşmana ilişkilerini duyurarak beraberliklerini ilan etti. Bu beklenen açıklama, hayranlarının ve medyanın dikkatini çekti.

Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak tutuyorlardı. Ancak, son zamanlarda sosyal medyada birbirlerini takip etmeleri ve çeşitli etkinliklere beraber katılmaları, aşklarının sinyallerini veriyordu. Bu romantik ilişkiyi onaylamak için çift, ortak arkadaşlarının doğum günü kutlamasında buluştu ve beraber görüntü vererek herkese birlikte olduklarını ilan etti.

Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu'nun ilişkilerinin bir aydır devam ettiği ortaya çıktı.