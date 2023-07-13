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Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu el ele denize girdi!

Alp Navruz ve sevgilisi Sıla Türkoğlu, Bodrum'dan sonra tatillerine Çeşme'de devam ediyor.

Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu el ele denize girdi!
Yayın Tarihi : 2023-07-13 09:47

Geçtiğimiz yıl 'Ada Masalı' dizisinde birlikte rol aldıkları sırada aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ile ilişkisi sona eren Alp Navruz, şimdi meslektaşı Sıla Türkoğlu ile yeni bir ilişkiye adım attı. Tatillerine Bodrum'da başlayan çift, şimdi ise güzel Ege kıyılarından biri olan Çeşme'de tatilin keyfini çıkarıyor.

Son haberlere göre, Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, romantik bir tatil yaparak denizin ve güneşin tadını çıkarmak için Çeşme'yi tercih etti. Birlikte el ele tutuşarak denize giren çift, keyifli bir şekilde sohbet etti ve serin suların tadını çıkardı. Tatillerine onlara eşlik eden arkadaşları Çağla Şimşek ve Birand Tunca da katılarak denizde eğlenceli anlar yaşadılar.

Navruz ve Türkoğlu, denizin ardından kendilerine ait olan bir plajda dinlenmek için localarına geçti. Burada romantik anlar yaşayan çift, tatilin keyfini çıkarmak için birbirlerine zaman ayırdılar. Tatilin ilerleyen günlerinde ise Çeşme'nin güzelliklerini keşfetmeyi ve bol bol denizin keyfini sürmeyi planladıkları bildirildi.

Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu'nun ilişkisi, dizi setinde başlayan yakın arkadaşlıklarının zamanla aşka dönüşmesiyle gündeme gelmişti. İkili, şimdilerde birlikte keyifli bir tatil yapıyor ve birbirlerinin şirketini sıcak yaz günlerinde doyasıya yaşıyor. Hayranları, çiftin mutluluğunu görmekten memnuniyet duyuyor ve ilişkilerinin uzun süreli olmasını diliyor.

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