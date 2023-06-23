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Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, Bodrum tatilinde aşklarını gözler önüne serdi

Son dönemin popüler oyuncularından Alp Navruz, gönlünü Sıla Türkoğlu'na kaptırdı. İkilinin bir süredir gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı konuşuluyordu ve şimdi ise Bodrum tatillerinde aşklarını gözler önüne serdiler.

Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, Bodrum tatilinde aşklarını gözler önüne serdi
Yayın Tarihi : 2023-06-23 12:25

Geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta demirledikleri teknede görüntülenen Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, arkadaşlarıyla birlikte tatilin keyfini çıkardı. Çift, teknenin ön kısmına geçerek güneşlendi ve baş başa sohbet etti. Romantik anları objektiflere yansıyan ikili, mutlu ve huzurlu görüntüleriyle dikkat çekti.

Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu'nun tatildeki samimi ve mutlu halleri, aşklarının açıkça ortaya çıktığını gösteriyor. Hayranları, ikilinin birlikte geçirdikleri zamanlara sevgi dolu yorumlar yaparak mutluluklarını paylaştı.

Oyunculuklarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu'nun ilişkileri, takipçileri tarafından da büyük bir ilgiyle karşılanıyor. İkili, tatillerine devam ederken, hayranları da onların yeni projelerini ve aşklarını yakından takip etmeye devam edecek.

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