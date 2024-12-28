Alp Navruz ve İlayda Alişan, "Piyasa" dizisinde buluşuyor!

Kanal D’nin 2024 sezonuna damga vurması beklenen yeni dizisi Piyasa için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Pastel Film’in yapımını üstlendiği ve senaryosu başarılı kalem Mehmet Barış Günger’e ait olan dizinin başrollerinde Alp Navruz ve İlayda Alişan yer alacak.

Alp Navruz ve İlayda Alişan,
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-12-2024 10:54

Genç kuşağın parlayan yıldızları Navruz ve Alişan, Piyasa dizisinde izleyiciyi derinden etkileyecek bir hikayeye hayat verecek. Dizide Alp Navruz, cesur ve karizmatik "Kenan" karakterini canlandırırken, İlayda Alişan zarif ve güçlü "Münevver" rolüyle ekranlara gelecek. Yönetmen koltuğunda ise Güneşi Beklerken ve Sen Çal Kapımı gibi unutulmaz yapımlara imza atan Serdar Gözelekli oturacak.

Dizinin cast çalışmaları tamamlanmak üzereyken, çekimlerin yeni yılın hemen ardından başlayacağı açıklandı. Aylardır titizlikle üzerinde çalışılan Piyasa, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 2024’ün en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya şimdiden aday.

Başrollerdeki uyumlarıyla dikkat çeken Alp Navruz ve İlayda Alişan, sosyal medyada da büyük heyecan yarattı. Hayranları, ikilinin performansını görmek için sabırsızlanırken, dizinin yayın tarihiyle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.