Alp Navruz ve İlayda Alişan, "Piyasa" dizisinde buluşuyor!

Genç kuşağın parlayan yıldızları Navruz ve Alişan, Piyasa dizisinde izleyiciyi derinden etkileyecek bir hikayeye hayat verecek. Dizide Alp Navruz, cesur ve karizmatik "Kenan" karakterini canlandırırken, İlayda Alişan zarif ve güçlü "Münevver" rolüyle ekranlara gelecek. Yönetmen koltuğunda ise Güneşi Beklerken ve Sen Çal Kapımı gibi unutulmaz yapımlara imza atan Serdar Gözelekli oturacak.

Dizinin cast çalışmaları tamamlanmak üzereyken, çekimlerin yeni yılın hemen ardından başlayacağı açıklandı. Aylardır titizlikle üzerinde çalışılan Piyasa, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 2024’ün en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya şimdiden aday.

Başrollerdeki uyumlarıyla dikkat çeken Alp Navruz ve İlayda Alişan, sosyal medyada da büyük heyecan yarattı. Hayranları, ikilinin performansını görmek için sabırsızlanırken, dizinin yayın tarihiyle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.