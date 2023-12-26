Alp Navruz, Sıla Türkoğlu'dan ayrılığını açıkladı, 'kara kedi' detayı dikkat çekti!

Başrolünü üstlendiği "Kızılcık Şerbeti" dizisiyle tanınan Sıla Türkoğlu, bir süredir Alp Navruz ile özel bir ilişki sürdürüyordu. Ancak, geçtiğimiz günlerde çiftin ayrıldığı iddia edilmişti.

Alp Navruz, Instagram hesaplarından birbirlerini silmelerinin ardından konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Bir mekanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Navruz, ayrılığı doğrulayarak, "Evet, ayrıldık. Araya kara kedi girmedi. Hiçbir alakası yok. Bu tarz özel konuları konuşmak istemiyorum ama evet, doğru, ilişkimiz bitti" şeklinde ifade etti.