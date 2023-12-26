Alp Navruz, Sıla Türkoğlu'dan ayrılığını açıkladı, 'kara kedi' detayı dikkat çekti!

Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz, geçtiğimiz yazın en dikkat çeken çiftlerinden biri olmuştu. Ancak, 2023'ün son günlerinde bu aşk sona erdi. Alp Navruz, ayrılık iddialarıyla ilgili olarak ilk kez konuştu.

Alp Navruz, Sıla Türkoğlu'dan ayrılığını açıkladı, 'kara kedi' detayı dikkat çekti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-12-2023 10:22

Başrolünü üstlendiği "Kızılcık Şerbeti" dizisiyle tanınan Sıla Türkoğlu, bir süredir Alp Navruz ile özel bir ilişki sürdürüyordu. Ancak, geçtiğimiz günlerde çiftin ayrıldığı iddia edilmişti.

Alp Navruz, Instagram hesaplarından birbirlerini silmelerinin ardından konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Bir mekanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Navruz, ayrılığı doğrulayarak, "Evet, ayrıldık. Araya kara kedi girmedi. Hiçbir alakası yok. Bu tarz özel konuları konuşmak istemiyorum ama evet, doğru, ilişkimiz bitti" şeklinde ifade etti.

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