Alp Navruz: Aşk olursa asla gizlemeyeceğim!

Alp Navruz, önceki gün modacı İlknur Şeref'in Armutlu'da bir mekanda gerçekleşen doğum günü kutlamasına katıldı, Ünlü oyuncular, mekan girişinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Doğum gününe katılan Alp Navruz, "Setten geldim buraya. Bir uğrayıp çıkacağım. Set de harika gidiyor. Dizinin sonuçlarından da memnunuz. Yazlık bir proje ile anlaşmak üzereyiz. Dijital bir platforma çekeceğiz. Her şey yolunda. Ben çalışmaya devam ediyorum" dedi.

"BÖYLE BİR DURUM YOK"

Rol arkadaşı İrem Yüksel ile adı aşk iddialarına karışan oyuncu, "Şu ana kadar birçok aşk haberi çıktı ama böyle bir durum yok. Beni biliyorsunuz zaten eğer olursa asla gizlemeyeceğim" diyerek, aşk iddiasını yalanladı.