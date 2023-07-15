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Allan Hakko ile Selin Yağcıoğlu'nun aşk tatili!

Merve Oflaz ile ayrıldıktan sonra birçok kez çapkınlık gecelerinde görüntülenen Allan Hakko, geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri hız kesmeden devam eden ikili, soluğu Çeşme'de aldı.

Allan Hakko ile Selin Yağcıoğlu'nun aşk tatili!
Yayın Tarihi : 2023-07-15 10:55

Vakko Holding'in veliahtı olan Allan Hakko, yeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte Dalyan'da keyifli bir gün geçirdi. İkili, önceki gün Dalyan'da arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli bir zaman geçirirken objektiflere takıldı.

Allan Hakko ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu, öncelikle bir restoranda yemek yedi. Daha sonra ise denize girerek serinlemeyi tercih ettiler. Denizin içerisinde uzun süre sohbet eden çift, gazetecilerin farkına varınca denizde kalmaya devam etti. Görüntülenmemek için dikkatli davranan Hakko ve Yağcıoğlu, daha sonra duş alarak localarına geçtiler.

Allan Hakko, Türkiye'nin köklü markalarından Vakko Holding'in veliahtı olarak iş dünyasında tanınmaktadır. Görünen o ki, Hakko ve Yağcıoğlu ilişkilerini Dalyan'da romantik ve keyifli bir tatille sürdürmekte ve birlikte güzel anılar biriktirmektedirler.

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