Allan Hakko ile Selin Yağcıoğlu'nun aşk tatili!

Vakko Holding'in veliahtı olan Allan Hakko, yeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte Dalyan'da keyifli bir gün geçirdi. İkili, önceki gün Dalyan'da arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli bir zaman geçirirken objektiflere takıldı.

Allan Hakko ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu, öncelikle bir restoranda yemek yedi. Daha sonra ise denize girerek serinlemeyi tercih ettiler. Denizin içerisinde uzun süre sohbet eden çift, gazetecilerin farkına varınca denizde kalmaya devam etti. Görüntülenmemek için dikkatli davranan Hakko ve Yağcıoğlu, daha sonra duş alarak localarına geçtiler.

Allan Hakko, Türkiye'nin köklü markalarından Vakko Holding'in veliahtı olarak iş dünyasında tanınmaktadır. Görünen o ki, Hakko ve Yağcıoğlu ilişkilerini Dalyan'da romantik ve keyifli bir tatille sürdürmekte ve birlikte güzel anılar biriktirmektedirler.