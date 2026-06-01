Alişan ve Buse Varol Boşanıyor mu?

Fantezi müziğin güçlü seslerinden Alişan resmi tatil döneminin kapanışını tam anlamıyla muhteşem bir konserle yaptı. Yoğun konser takvimi kapsamında yavru vatan Kıbrıs'ta sahneye çıkan başarılı sanatçı gece boyunca en sevilen hit şarkılarını seslendirerek kendisini izlemeye gelen yüzlerce hayranına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu zaten. Gecenin asıl bombası konser öncesinde kuliste patladı diyebiliriz. Ünlü şarkıcı konser saatinden hemen önce hayat arkadaşı Buse Varol ile birlikte magazin muhabirlerinin karşısına geçti. Basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan ünlü çift haklarında çıkan iddialara da ilk ağızdan açıklık getirdi. Hakkında sürekli asılsız dedikodular üretilmesinden dert yanan güzel oyuncu sitem dolu bir şekilde "Bizi her ay boşuyorlar. Her ay da hamile kalıyorum. Her ay evi terk ediyorum. Her güne başka bir gündemle uyanıyorum aslında. Artık bu haberleri hiç umursamıyorum. Mutluyuz ve ayrılmıyoruz" diyerek son noktayı koydu.

Cimrilik İddialarına Net Yanıt

Magazin muhabirleri hazır çifti yakalamışken sosyal medyada sık sık dönen o "Alişan cimri mi?" iddialarını da sormayı ihmal etmedi. Muhabirlerin bu sorusuna net bir dille karşı çıkan Buse Varol tutumluluk kavramının kişiye göre değiştiğini ama eşinin kendisine karşı asla böyle bir tavrı olmadığını vurguladı. Eşinin bu haklı savunmasının ardından söze giren Alişan ise cimri insanlardan nefret ettiğini belirterek kendisinin son derece cömert bir yapıda olduğunu dile getirdi.

Doğum Gününde Yeni Şarkısını Piyasaya Sürecek

Röportajın sonlarına doğru hayranlarına harika bir müjde veren ünlü şarkıcı yakın zamanda yeni bir single çalışmasıyla müzik piyasasını sallayacağını duyurdu. Pop müziğin efsane ismi Mustafa Sandal'ın geçmiş yıllarda seslendirdiği o popüler "Kadere Bak" eserini yeniden yorumladığını açıklayan sanatçı şarkının çıkış tarihi olarak da kendi doğum günü olan 19 Haziran tarihini seçtiğini belirtti.

Hatırlanacağı üzere ünlü çift 2018 yılında binlerce davetlinin katıldığı görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girmişti; anlaşılan o ki aradan geçen yıllara rağmen mutluluklarından hiçbir şey kaybetmemişler.