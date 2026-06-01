Ünlü İsim Ajdar'ın Gençlik Hali Ortaya Çıktı!

Türkiye'nin en nevi şahsına münhasır en çok konuşulan figürlerinden biri olan Ajdar bu kez geçmiş yıllara ait nostaljik bir görselle magazin dünyasının merkezine yerleşti. İnternette hızla yayılan eski bir fotoğraf ünlü ismin pek bilinmeyen okul yıllarını gözler önüne serdi bir anda. Sıra dışı tavırları ve kendine has tarzıyla hafızalara kazınan hiperstarın üniversite yıllarındaki hali açıkçası görenleri hayrete düşürdü diyebiliriz. Yıllar önce çekilen bu nostaljik karede Ajdar'ın şimdikinden oldukça farklı bir imaj sergilediği görülüyor. Fotoğrafta koyu renk ve upuzun gür saçlarıyla dikkat çeken genç Ajdar açık renk bir gömlekle objektif karşısına geçmiş. Şimdiki kel ve tamamen farklı görüntüsünden oldukça uzak olan bu saç yapısı fotoğrafı görenlerin de ilk odak noktası oldu haliyle.

Üniversite Yıllarındaki Gür Saçlı Hali Görenleri Şaşırttı

Zaman içindeki bu büyük değişim ünlü şarkıcıyı da epey etkilemiş tabii. Güncel karelerine bakıldığında saçlarını tamamen kaybettiği görülen ünlü ismin o eski gür saçlı haliyle yeni hali sosyal medyada yan yana getirilince ortalık fena karıştı. Ortaya çıkan bu belirgin fiziksel fark internet kullanıcıları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı zaten. Birçok kişi ünlü şarkıcıyı eski fotoğrafında ilk bakışta tanımakta resmen zorlandığını itiraf etti. Kısa sürede viral olan bu nostaljik kare binlerce kişi tarafından paylaşılarak adeta yorum yağmuruna tutuldu. Kimi kullanıcılar Ajdar'ın temel yüz hatlarının o bakışlarının neredeyse hiç değişmediğini savunurken kimileri de zamanın acımasız etkisine vurgu yapıp eski imajın çok daha iyi olduğunu belirtti.

Popstar Yarışmasından Çikita Muz Şarkısına Uzanan Sıra Dışı Kariyer

Hatırlarsınız ünlü isim Türk televizyon tarihine damga vuran o meşhur 2003 yapımı Popstar yarışması ile hayatımıza paldır küldür girmişti. O dönem jüri üyeleriyle yaşadığı hararetli diyaloglar sayesinde kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştı. İlerleyen süreçte çıkardığı "Çikita Muz" ve "Nane Nane" gibi absürt ama dillere pelesenk olan eğlenceli parçalarla da popülerliğini iyice pekiştirmişti. Kendine has tarzıyla her dönem bir şekilde gündem olmayı başaran ünlü figür bu gür saçlı gençlik fotoğrafıyla magazin gündemini bir kez daha uzun süre meşgul edecek gibi duruyor.