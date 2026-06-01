Devrim Özkan Ve Minik Hayranıyla Taş Kağıt Makas Oynadı

Muğla'nın o meşhur tatil cennetinde yaz sezonunun tadını çıkaran güzel oyuncu Devrim Özkan sahilde sadece güneşlenmekle kalmıyor eğlenceli anlara da imza atmaya devam ediyor. Yoğun geçen çekim maratonunun yorgunluğunu atan ünlü isim deniz keyfi yaptığı esnada kendisini fark eden küçük bir hayranının yoğun ilgisiyle karşılaştı sahilde. Kameralara takılan o sıcacık diyalog ise plajdaki diğer tatilcilerin de içini ısıttı doğrusu. Elinde hayali bir mikrofonla ünlü oyuncunun yanına yaklaşan küçük çocuk adeta profesyonel bir magazin muhabiri gibi söze başlayınca etraftakiler de pürdikkat kesildi haliyle. Heyecandan gözlerinin içi gülen minik hayran röportajı "Bugün yanımda Yeraltı dizisinin başrolü Devrim Özkan var. Kendisiyle birlikte 3 tur taş kağıt makas oynayacağız. Devrim Özkan nasılsınız?" diyerek harika bir girişle açtı.

Taş Kağıt Makas Mücadelesini Minik Hayran Kazandı

Tatilde Devrim Özkan ile karşılaşan bir genç, ünlü isim ile röportaj yaptı:



▪️Bugün yanımda Yeraltı dizisinin başrolü Devrim Özkan var. Kendisiyle birlikte 3 tur taş kağıt makas oynayacağız. Devrim Özkan nasılsınız? pic.twitter.com/cQ7jlps3gP — Anonim Muhabir (@anonimuhabir) May 31, 2026

Güzel oyuncu karşısındaki bu sevimli ve bir o kadar da yaratıcı teklif karşısında tabii ki duyarsız kalamadı. Küçük muhabirin sorusunu büyük bir samimiyetle yanıtlayan Özkan oyun davetini de hiç düşünmeden hemen kabul etti zaten. Deniz kenarında yan yana gelen ikili çevredekilerin meraklı ve gülümseyen bakışları altında taş kağıt makas oynamaya başladı bile. Oldukça çekişmeli ve bir o kadar da kahkahalı geçen müsabakada taraflar tüm hünerlerini sergiledi. Toplamda beş el süren bu keyifli mücadelenin sonunda ise gülen taraf minik muhabir oldu.

Güzel Oyuncunun Mütevazı Tavırları Büyük Alkış Topladı

Skorun 3-2 bitmesiyle birlikte plajda adeta neşeli bir alkış tufanı koptu diyebiliriz. Güzel oyuncu küçük rakibini centilmence tebrik ederek ona sarılmayı da ihmal etmedi. Ekranların başarılı isminin bu tatlı oyun esnasında sergilediği o samimi egodan uzak ve mütevazı tavırları herkesten tam not aldı. Hayranıyla yakından ilgilenen ünlü sanatçı oyunun ardından küçük çocukla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Sosyal medyaya düşen bu sevimli görüntüler kısa sürede viral olurken takipçileri de Devrim Özkan'ın çocuklara olan bu içten sevgisini öven yüzlerce güzel yorumla sayfayı donattı.