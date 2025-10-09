Alican Yücesoy: 'Oyuncuları zavallı buluyorum!'

NTV ekranında 4 sezondur büyük bir başarıyla devam eden Bambaşka Sohbetler'de, Ceyda Düvenci oyuncu Alican Yücesoy'u konuk etti. Yeni haftanın ilk gününe Alican Yücesoy'lu bölümle başlayan Ceyda Düvenci, Yücesoy'la ödüllerden oyunculuğuna, yeni filminden tiyatro oyunlarına dek sanat alanında keyifli bir sohbet gerçekleştirirdi. Alican Yücesoy'un ödüller ve oyunculuk ile ilgili yorumları ise dikkat çekiciydi.

"ÖDÜLLER ALANA KADAR DA DEĞERSİZ, ALDIKTAN SONRA DA DEĞERSİZ!"

Alican Yücesoy, Ceyda Düvenci'nin oyunculuk ödülleri ile olan yorumunda, ödüller için önce "çok heyecanlı bir şey" yorumunu yaptıysa da, hemen ardından ödüllerin değersiz olduğuna vurgu yaptı.



İşte Yücesoy'un o cümleleri:



"Ödül alana kadar çok heyecanlı bir şey, aldıktan sonra bir anda sönen bir hissi var garip bir şekilde, belki bende öyle bir hissi vardır.

İlk ödül alana kadar ödüllerle ilgili ödül işte diyordum, ödüller alana kadar değersiz, aldıktan sonra da değersiz!"

"OYUNCULARI ZAVALLI BULUYORUM"