Ali Sunal'ın depremle ilgili sözleri gündem oldu!

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show isimli komedi programının sunucusu tiyatrocu Ali Sunal'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Ali Sunal, şu ifadeleri kullandı: "Normalleşmenin peşindeyiz. Mesela fay hattına bina yapmak mıdır normal olan? Ya da depremden sonra arama kurtarmanın gecikmesi normal midir? Denetlenmemiş binalar, parayla satın alınan mimar diplomaları, beceriksiz müteahhitler, liyakatsiz görevliler normal midir?

"BİNLERCE İNSANI ÖLÜME GÖNDERMEK NORMAL MİDİR?"

Çürük binalara imar affı verilmesi normal midir? Binlerce insanı ölüme göndermek normal midir? Ve böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip 'Arkadaş ben yanlış yaptım, özür diliyorum' dememesi normal midir sizce

"ARTIK NORMAL OLAN FELAKET OLMADAN ÖNCE BİLİMİ DİNLEMEK"

Hayır, bu normal değil. Artık normal olan bir vatandaş olarak hesap sormak. Artık normal olan her felaketi kadere bağlayanı değil o felaket olmadan önce bilimi dinlemektir. Bundan sonra normal olan yetki veren kişinin akrabasına, ailesine, partilisine, arkadaşına yaptırması değil, uzman olana yaptırmasıdır."