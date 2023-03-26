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Ali Sunal Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı?

Kemal Sunal'ın oyuncu oğlu Ali Sunal'ın Güldür Güldür Show'da depremle ilgili yaptığı konuşma sosyal medyada gündem olmuştu. O konuşmadan kısa süre sonra Ali Sunal'ın Show TV ile arasının açıldığı ve oyuncunun Güldür Güldür'den ayrıldığı iddia edildi. "Ali Sunal Güldür Güldür'den ayrıldı mı?" soruları merak edilirken ünlü isimden jet açıklama geldi.

Ali Sunal Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-03-2023 12:43

Güldür Güldür Show'a geçtiğimiz haftalarda Ali Sunal'ın sözleri damga vurmuştu. 11 ilde yıkıma yol açan depremlerde binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Ali Sunal, "Artık biz bu normale dönmeyeceğiz. Bundan sonra normal olan tüm sorumlulardan birer vatandaş olarak hesap sormak" demişti.

Sosyal medyada çok konuşulan sözlerden sonra Ali Sunal hakkında Twitter'da ortaya yeni bir iddia atıldı.

ALİ SUNAL AÇIKLAMA YAPTI

İddiaya göre "Ali Sunal bu konuşmasından sonra Show TV ile yollarını ayırdı." Sosyal medyada pek çok hesapta paylaşılan bu iddia hızla yayılırken Ali Sunal'dan jet açıklama geldi.

 

Ali Sunal açıklamasında "Benim ayrıldığım gibi asılsız bir bilgi yayılmış. Bir yere gittiğimiz yok, git diyen de yok. Kanalımızda, bir parçası olmaktan gurur duyduğum programımızla devam ediyoruz. Hepinize sevgiler saygılar" dedi.
 

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