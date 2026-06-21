Ali Atay 13 Yıl Sonra Sahneye Çıktı Hazal Kaya’dan Olay Paylaşım!

Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Leyla The Band tam 13 yıl sonra yeniden dinleyicileriyle buluştu. Grubun geri dönüş haberi zaten hayranlarını heyecanlandırmıştı ama konser gecesi yaşananlar beklentilerin bile ötesine geçti. Salonu dolduran binlerce kişi yıllardır özlemini duyduğu şarkıları hep bir ağızdan söylerken ortaya gerçekten unutulmaz bir atmosfer çıktı. Bu özel gece sadece müzikle değil duygusal anlarıyla da hafızalara kazındı.

Gecenin En Duygusal Paylaşımı

Konserin ardından geceye damga vuran isimlerden biri de Hazal Kaya oldu. Eşi Ali Atay’ın yıllar sonra yeniden sahneye çıkmasının ardından sosyal medya hesabından oldukça içten ve duygusal bir paylaşım yaptı.

Hazal Kaya son 13 yılda yaşanan tüm zorlukları, hayal kırıklıklarını ve mücadeleleri düşündüğünü anlattı. Ancak paylaşımının merkezinde yaşanan kötü günler değil Ali Atay’ın hayata bakış açısı vardı. Onu anlatırken kötülüklere takılıp kalmayan güzel anıları hatırlamayı tercih eden biri olduğunu söyledi.

Ali Atay’a Duyduğu Hayranlığı Anlattı

Hazal Kaya’nın sözlerinden, eşine duyduğu sevgi ve hayranlık açıkça hissediliyordu. Ali Atay’ın insanlara karşı her zaman cömert davrandığını karşılık beklemeden elinden geleni yaptığını ve en önemlisi hayatın tadını çıkarmayı bildiğini anlattı.

Paylaşımında yıllar boyunca beklenen bu konserin sadece bir müzik etkinliği olmadığını da vurguladı. Ona göre bu gece insanların yeniden bir araya geldiği aynı duygularda buluştuğu ve yıllardır süren özlemin sona erdiği özel bir buluşmaydı.

Binlerce Kişi Aynı Duyguda Buluştu

Konserde bulunan herkesin birbirine sanki yıllardır tanışıyormuş gibi baktığını anlatan Kaya gecenin yarattığı birlik hissinden de etkilendiğini dile getirdi. Şarkılar söylenirken insanlar el ele dans ederken ve aynı anıları paylaşırken ortaya çok sıcak bir atmosfer çıktı.

Hazal Kaya bu konser sayesinde yalnızca Leyla The Band’e değil aynı duyguları paylaşan binlerce insana da kavuştuğunu söyledi.

"Rüyaydı Deseniz İnanırım"

Paylaşımın en çok konuşulan bölümü ise finaldeki sözleri oldu. Hazal Kaya o an yaşadığı duyguyu tarif ederken kucağında kızı sahnede eşi Ali Atay ve oğlu olduğunu söyleyerek “Rüyaydı deseniz inanırım” ifadelerini kullandı.

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çünkü o gece yalnızca bir konser gecesi değildi; yıllar süren özlemin, emeğin ve sevginin karşılık bulduğu çok özel bir anıydı. Hazal Kaya da yaptığı samimi paylaşımla bu duyguyu binlerce kişiyle paylaşmış oldu.