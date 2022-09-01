Aleyna Tilki'den şaşırtan Uzi paylaşımı!

Uzi ile aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Tilki, ilk kez sevgilisini fotoğrafını paylaştı. Tilki, ünlü rapçinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2022 10:29
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Aleyna Tilki’nin sosyal medya hesabından Uzi’nin doğum gününü kutlarken paylaştığı fotoğraf ve ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Başarılı sanatçı, paylaşımına Uzi’yi de etiketleyerek ”Tanıdığım en gerçek insanlardan birisin. Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam. İyi ki doğdun.” ifadelerine yer verdi.