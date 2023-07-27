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Aleyna Tilki: Zamana inanan birisi değilim!

Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Etiler'de trafikte görüntülendi. Hayranlarına "Pop ve rock karışımı bir albüm geliyor" sözleriyle müjde veren 23 yaşındaki popçuya, "Dünya yıldızı olacağım" açıklaması hatırlatıldı.

Aleyna Tilki: Zamana inanan birisi değilim!
Yayın Tarihi : 2023-07-27 10:28

Etiler'de aracının içinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, "Farklı farklı bölgelerde ve alanlarda çalışıyorum. Albüm bitirmek için İstanbul dışında da olabiliyorum. Pop ve rock karışımı bir albüm geliyor. Bir tane de rap albüm yapmıştım, onu da çıkarmama kararı aldım. İlk albümüm olacağı için beni gerçek anlamda yansıtacak bir tarz olsun istedim. Gerçekten bana ait olanı bulabilmek için çok çalıştım. Bunu bulana kadar da üç albüm yaptım” dedi.

 

"BENİM BAŞIMA GELSE YORUMLARDIM"

Geçtiğimiz yıl Uzi ile adı aşk dedikodularına karışan genç şarkıcı, ünlü rapçi ve Mustafa Sandal arasında yaşanan tartışmayla ilgili olarak, "Haberim yok. Bilmeden yorum yapamam. Siz anlatınca anlamıyorum, görüp okuyup anlamam lazım. Benim başıma gelse yorumlardım ama henüz yaşamadım böyle bir durum” şeklinde konuştu.

Uzun zamandır konser yapmadığını dile getiren Tilki, "Albümden sonra sık sık konsere çıkacağım döneme gireceğim. Bambaşka bir noktaya götürdüm müziğimi" açıklamasını yaptı.

"ZAMAN KAVRAMINA GÖRE HAREKET ETMİYORUM"

Daha önce verdiği röportajlarda kariyer planlamasına dair "Dünya yıldızı olacağım ve o yolda ilerliyorum" şeklinde iddialı bir çıkış yapan şarkıcı, "Zaman kavramına göre hareket etmiyorum. Ben zamana inanan birisi değilim. Benim için yaptığım müzik ve ortaya çıkan şeyler çok daha kıymetli gelmeye başladı. Zaman kaygısından uzakta hareket etmeye çalışıyorum" yorumunda bulundu.

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