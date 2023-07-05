Aleyna Tilki çocuk havuzunda coştu

Şarkıları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, yoğun iş temposuna ara vererek tatile çıktı. Pembe tanga bikini tercih ede Tilki, çocuk havuzuna girerek dans etti. Şarkıcı, havuzda geçirdiği eğlenceli anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.



"BURAYLA AŞK YAŞIYORUM"

Deniz ya da derin havuz yerine içinde park olan çocuk havuzuna giren 23 yaşındaki Aleyna Tilki, dakikalarca dans etti. Tanga bikinisiyle dikkatleri üzerine çeken Tilki, dans ettiği anları 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Burayla aşk yaşıyorum şu an" ifadelerini kullandı.