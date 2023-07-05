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Gecce Magazin Haberleri
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Aleyna Tilki çocuk havuzunda coştu

Şarkıcı Aleyna Tilki, yoğun iş temposundan bir süreliğine uzaklaşarak tatile çıktı. Tatilde çocuk havuzuna giren Tilki, tanga bikinisiyle dans ederek eğlenceli anlar yaşadı. Tilki, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Aleyna Tilki çocuk havuzunda coştu
Yayın Tarihi : 2023-07-05 12:01

Şarkıları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, yoğun iş temposuna ara vererek tatile çıktı. Pembe tanga bikini tercih ede Tilki, çocuk havuzuna girerek dans etti. Şarkıcı, havuzda geçirdiği eğlenceli anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
 

"BURAYLA AŞK YAŞIYORUM"

Deniz ya da derin havuz yerine içinde park olan çocuk havuzuna giren 23 yaşındaki Aleyna Tilki, dakikalarca dans etti. Tanga bikinisiyle dikkatleri üzerine çeken Tilki, dans ettiği anları 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Burayla aşk yaşıyorum şu an" ifadelerini kullandı.

 

 

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