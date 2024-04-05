Aleyna Kalaycıoğlu- "YENİDEN SEV" Yayında

Survivor 2024: All Star'dan müzik dünyasına hızlı bir geçiş yapan Aleyna Kalaycıoğlu, genç yaşına rağmen gösterdiği başarılarla adından söz ettiriyor. Dinleyiciler, genç yeteneğin yeni şarkısı "YENİDEN SEV" ile de beklentilerini karşılamasını ve müzik yolculuğunda başarılarını sürdürmesini bekliyor.

Aleyna Kalaycıoğlu-
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 05-04-2024 16:38

 

Survivor 2024: All Star yarışmasının başarılı ve dikkat çeken yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, müzik kariyerine hızlı bir şekilde adını yazdırmaya devam ediyor. Universal Music Türkiye etiketiyle yayınlanan yeni şarkısı "YENİDEN SEV", dinleyicilerle buluştu.

2024 yılına "İSTER MİYİM", "AĞLA" ve "YANGIN" gibi güçlü teklilerle giriş yapan Aleyna Kalaycıoğlu, müzik dünyasındaki varlığını sürdürüyor. Yeni şarkısı "YENİDEN SEV" ile de dinleyicilerin radarına giren genç sanatçı, şarkılarıyla listelerde üst sıralara yükselmeye devam ediyor.