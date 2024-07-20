Akın Akınözü'nün büyük acısı: Annesi Özlem Akınözü hayatını kaybetti

Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü (60), uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü.

Akın Akınözü'nün büyük acısı: Annesi Özlem Akınözü hayatını kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2024 15:05

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, annesi Özlem Akınözü'nün vefatıyla sarsıldı. Birçok dizi ve filmde kamera karşısına geçen Özlem Akınözü'nün hayatını kaybettiği haberi, Akınözü'nün kurucuları arasında bulunduğu yardım derneğinin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Derneğin paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Acı kaybımız. Dernek kurucularımızdan Özlem Akınözü'nü kaybettik. Çok üzgünüz, harika bir insanı daha kaybettik. Mekanı cennet olsun. Tüm ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz."

Bu acı haber, Akın Akınözü'nün hayranlarını ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Özlem Akınözü'nün vefatı, sanat camiasında da büyük bir kayıp olarak değerlendirildi. Akınözü ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz

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