Akın Akınözü’nden Vefat Eden Annesine Duygulandıran Doğum Günü Paylaşımı

Akın Akınözü Annesinin Doğum Gününde Yürek Burktu

Başarılı oyuncu Akın Akınözü, bir yıl önce kaybettiği annesi Özlem Akınözü’nün doğum gününde yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Geçtiğimiz yıl kanserle uzun süre mücadele eden annesini kaybeden ünlü oyuncu, bu özel günde hislerini sosyal medya hesabından paylaştı.

“Bugün Günlerden Sen”

Instagram hikâyesinden bir fotoğraf paylaşan Akın Akınözü, gönderisine şu anlamlı notu ekledi:

“Bugün günlerden sen... Eski bir kareye bakıyorum; elimde babamın gençliğinde çizdiği portren, bileğimde imzan, kalbimde sonsuz ‘Özlem’le seni anıyorum canım annem. İyi ki doğmuşsun, meleğim.”

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, oyuncunun hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Akınözü’nün içten mesajı, sosyal medyada “yılın en duygusal paylaşımı” yorumlarıyla gündeme geldi.

Özlem Akınözü Kimdir?

Usta tiyatro sanatçısı Süreyya Arın’ın kızı olan Özlem Akınözü, 13 Ekim 1964 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Oyunculuk geçmişiyle de bilinen Özlem Akınözü, zarafeti ve güçlü karakteriyle tanınmıştı. Uzun süre kanserle mücadele eden Akınözü, 22 Temmuz 2024 tarihinde hayata veda etti.

Cenazesi sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilen Özlem Akınözü’nün ardından oğlu Akın Akınözü, sık sık duygusal paylaşımlarla annesini andı.

“Kalbimde Sonsuz Özlemle...”

Annesinin yokluğunu her fırsatta dile getiren oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda “Annemi kaybetmek hayatımdaki en büyük sınavdı” ifadelerini kullanmıştı. Bu kez de doğum gününde yaptığı anlamlı paylaşımla duygularını bir kez daha gözler önüne serdi.