Komşuda Sarı Alarm! Nilsu Berfin Aktaş Mikonos Pozlarıyla Nefes Kestі!

Ekranların duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla son döneme damga vuran isimlerinden Nilsu Berfin Aktaş yaz sezonunun ve güneşin tadını komşu kıyılarda, dünya jet sosyetesinin uğrak yeri olan Mikonos'ta çıkarıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, Yunan adasından paylaştığı iddialı ve enerji dolu karelerle bir kez daha magazin gündemine oturdu.



Sarı Bikinili Şezlong Pozlarına Beğeni Yağdı

Başarılı oyuncu bu kez yazın enerjisini sarı bikini tercihiyle plaj modasına taşıdı. Ege'nin mavi sularına karşı şezlongda uzanarak birbirinden estetik pozlar veren ünlü güzel bu kareleri sosyal medya platformu Instagram üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Nilsu Berfin Aktaş'ın pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"Saçlarımı Uzatmaya Karar Verdim"

Yüksek yaz enerjisiyle takipçilerinden tam not alan Aktaş'ın tatil kareleri kadar fotoğrafların altına düştüğü manidar not da dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncu, gönderisinin altına "Saçlarımı uzatmaya karar verdim" yazarak hayranlarına yeni imajının sinyalini verdi. Yeni sezon projeleri öncesinde Mikonos'ta adeta enerji depolayan Nilsu Berfin Aktaş plaj şıklığıyla da bu yazın en iddialı isimlerinden biri olduğunu net bir şekilde kanıtladı.