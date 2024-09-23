Akın Akınözü'nden annesine duygusal doğum günü mesajı

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz temmuz ayında kaybettiği annesi Özlem Akınözü'nün acısını hâlâ yüreğinde taşıyor. 34'üncü yaş gününde duygusal bir paylaşım yapan Akınözü, annesine olan özlemini dile getirdi.

Akın Akınözü'nden annesine duygusal doğum günü mesajı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2024 10:15

Bu yıl annesiz ilk doğum gününü kutlayan Akın Akınözü, doğum günü pastasının hemen yanına annesi Özlem Akınözü'nün bir fotoğrafını koyarak ona olan sevgisini ve özlemini paylaştı. Aynı zamanda bebeklik fotoğrafını da sosyal medya hesabında paylaşarak şu duygusal mesajı ekledi:

"Bu fotoğrafımla bana hazırlattığın doğum günü hediyemi, sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günümde daha da iyi anlıyorum. Sana söz; kanatlanıp yanına uçana kadar koşmaya devam edeceğim canım annem."Özlem Akınözü, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu ve temmuz ayında 59 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Annesinin vefatının ardından zor günler geçiren Akın Akınözü, onu unutmayacağını ve her zaman hatırasını yaşatacağını belirtti.

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