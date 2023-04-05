Akın Akınözü: Manevi anlamda kötü bir yıl

Akın Akınözü önceki gece Nişantaşı'nda uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile görüntülendi. Bir kafede oturan sevgililer birlikte kahve içerek bol bol sohbet etti.

"KÖTÜ BİR YIL GEÇİRİYORUM"

Çıkışta muhabirler ile ayaküstü sohbet eden oyuncu "Dizi finali yaklaşıyor, kariyer anlamında güzel ama manevi anlamda kötü bir yıl geçiriyorum. Kahramanmaraş depremi beni derinden yaraladı. Kolay kolay kapanmayacak ve unutulmayacak yaralar açtı çoğu kişiye, dualarım onlarla, elimden geldiğince ben de yardımcı olmaya çalıştım. Ne diyebilirim ki!" diyerek duygularını dile getirdi.

Yakışıklı oyuncu yaz sezonunu dinlenerek ve senaryo okuyorak geçireceğini söyleyip muhabirlere teşekkür ederek evinin yolunu tuttu.