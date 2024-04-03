Akın Akınözü hayranları şokta! Sadece 3 bölüm dayanabildi!

Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın başrollerini paylaştığı Yaban Çiçekleri dizisi, büyük umutlarla başlamıştı. Ancak beklenen ilgiyi göremeyen dizi, sadece 3 bölüm sonra final yapma kararı aldı. ATV'de yayınlanan dizi, reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyince erken veda etmek zorunda kaldı. İşte detaylar...

Akın Akınözü hayranları şokta! Sadece 3 bölüm dayanabildi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-04-2024 13:13

Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’yı bir araya getiren Yaban Çiçekleri dizisi büyük beklentilerle yayın hayatına başlamıştı. Özellikle Akın Akınözü'nün hayranları diziyi ilgiyle bekliyordu. Hatta başarılı oyuncunun ekrana dönecek olması nedeniyle henüz dizi başlamadan bir kaç kez Akın Akınözü TT olmuştu.

Fakat işler beklenen gibi gitmedi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ATV'de yayınlanan Yaban Çiçekleri’nin 3 bölümünde final yapmasına karar verildi. Reytinglerde bekleneni veremeyen dizinin ömrü kısa sürdü. 

Yaban Çiçekleri'nin kısa ömrü, izleyiciler arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Dizi, başta büyük bir merakla beklenirken, erken final kararıyla izleyicileri şaşırttı ve dizi severler arasında tartışmalara yol açtı.

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