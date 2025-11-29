Ajda Pekkan'ın Süper Lüks Villası Gündemde: Bodrum'daki 4 Katlı, 6 Odalı Yeni Yuva

Ajda Pekkan, Bodrum-Çamlıköy'de tadilatı yeni biten 4 katlı, 6 odalı süper lüks villasıyla gündeme geldi. Ünlüler dünyası Süperstar'ın yeni yuvasını konuşuyor.

Yayın Tarihi : 29-11-2025 10:54

Kariyeri, sahne enerjisi, fiziği ve özel hayatıyla her zaman ilgi odağı olmayı başaran Ajda Pekkan, bu kez gayrimenkul yatırımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlüler dünyası, Süperstar'ın Bodrum-Çamlıköy'de tadilatını yeni tamamladığı süper lüks villasını konuşuyor.

Villa Detayları Ağızları Açık Bıraktı

 

Ajda Pekkan'ın Bodrum'daki yeni gözdesi olan villa, detaylarıyla dikkat çekiyor:

  • Konum: Bodrum-Çamlıköy

  • Kat Sayısı: 4 katlı

  • Oda Sayısı: 6 oda

Tadilatı yeni biten bu süper lüks konut, Ajda Pekkan'ın göz alıcı yaşam tarzına uygun ihtişamıyla hayranlarının ve magazin dünyasının merak konusu oldu. Süperstar'ın, villanın iç dekorasyonunda da kendi zevkine uygun, özel dokunuşlar yaptığı belirtiliyor.

