Ajda Pekkan'ın Süper Lüks Villası Gündemde: Bodrum'daki 4 Katlı, 6 Odalı Yeni Yuva

Kariyeri, sahne enerjisi, fiziği ve özel hayatıyla her zaman ilgi odağı olmayı başaran Ajda Pekkan, bu kez gayrimenkul yatırımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlüler dünyası, Süperstar'ın Bodrum-Çamlıköy'de tadilatını yeni tamamladığı süper lüks villasını konuşuyor.

Villa Detayları Ağızları Açık Bıraktı

Ajda Pekkan'ın Bodrum'daki yeni gözdesi olan villa, detaylarıyla dikkat çekiyor:

Konum: Bodrum-Çamlıköy

Kat Sayısı: 4 katlı

Oda Sayısı: 6 oda

Tadilatı yeni biten bu süper lüks konut, Ajda Pekkan'ın göz alıcı yaşam tarzına uygun ihtişamıyla hayranlarının ve magazin dünyasının merak konusu oldu. Süperstar'ın, villanın iç dekorasyonunda da kendi zevkine uygun, özel dokunuşlar yaptığı belirtiliyor.