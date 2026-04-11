Ajda Pekkan'dan müzik tarihine geçen gece!

Konserin ilk saniyelerinden son anına kadar Arena’yı estiren Süperstar, güçlü repertuvarı ve yüksek enerjisiyle izleyiciyi anında etkisi altına aldı. Geceye özel hazırlanan repertuvar, sahne tasarımı ve dansçıların uyumu konserin coşkusunu ikiye katladı. Ajda Pekkan, diskografisinin en sevilen eserlerinden "Eğlen Güzelim, Yaz Yaz, Uykusuz Her Gece, Yakar Geçerim, Resim" gibi şarkılarını seyirciler eşliğinde seslendirdi.

ŞIKLIĞI VE SAHNESİ İLE NEFES KESTİ!

Gecede Burcu Sedef imzalı iki özel kostüm giyen Ajda Pekkan adeta şıklık dersi verdi. Konserin ilk yarısında üst kısmı tamamen taşlarla süslenen siyah ceketi ile gözleri kamaştıran Pekkan, ikinci bölümde giydiği şapkalı pelerini, püsküllü etek ve çizmeleriyle baştan sona kırmızılara bürünerek hem kulaklara hem gözlere hitap etti. Ajda Pekkan şıklığı ve performansı ile olduğu kadar gece boyu neşesi, dansları ve samimi diyalogu ile de gönülleri fethetti.

AJDA PEKKAN VE MANİFEST ARENA’YI YAKTI GEÇTİ!

“Bambaşka” Bir Düet!

Gecenin en çarpıcı ve hafızalara kazınan anı ise sahnede yaşanan dev sürprizle geldi. Son zamanların yükselen yıldızı Manifest grubu, sahnesine konuk olduğu Süperstar Ajda Pekkan ile “Bambaşka Biri” şarkısına düet yaptı. Süperstar ve Manifest’in aynı sahnede buluşması ile Arena adeta heyecandan yıkıldı. Bir anda sahnede Manifest grubunu gören müzikseverler yaşadıkları şokun etkisi ile çığlıklar ve alkışlar eşliğinde Arena’yı resmen inletti. Büyük sürpriz karşısında gecenin coşkusu ikiye katlanınca seyirciler hem danslarıyla hem de tezahüratlarıyla Arena’yı uçurdu.

Süperstar Arena’yı yakıp geçen düet sonrası sahnesine konuk olan Manifest kızlarına şu sözlerle teşekkür etti: "Kızlar şahanesiniz, yolunuz çok açık olacak. Ben arkanızdayım, bayılıyorum size. Güzel enerjinizle bize harika bir gece yaşattınız. En kısa zamanda şarkılarda buluşmak üzere."

AJDA PEKKAN BOMBAYI PATLATTI!

Süperstar, Manifest kızlarına teşekkür etmesinin ardından "Sizlerle beraber bir şarkı yapıyoruz" sözleriyle salonun coşkusunu doruk noktasına taşıdı. Süperstarın bu çıkışı, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Bu sürpriz karşısında büyük heyecan yaşayan Manifest grubu üyeleri ise bu sözler karşısında izleyenler gibi hem şok yaşadı hem de sevinçlerini gizleyemedi.