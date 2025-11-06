Ailece “Gupi” İzleme Keyfi: Bizden Tam Not!

Gupse Özay’ın yeni animasyon dizisi Gupi, çocuklar için eğlenceli ve öğretici mesajlar sunuyor. Ailece izlenecek keyifli bir öneri arayanlara birebir!

06-11-2025

Onur Aktaş

Ailemizde bir süredir artık klasikleşmiş bir alışkanlığımız var: Haftanın bir günü sinema günü. Hep beraber toplanıyor, patlamış mısırımızı hazırlıyor ve bir çocuk filmi seçip izliyoruz. Bu gelenek hem birlikte vakit geçirmemizi sağlıyor hem de çocukların film kültürüne katkı sunuyor.

Her hafta izleyebileceğimiz filmleri listeleyip içlerinden seçim yapıyoruz. Ancak bu hafta hiç zorlanmadık, çünkü kararımız çoktan belliydi: Gupi.

Gupi Nedir?

Senaryosunu Gupse Özay’ın yazdığı ve karakter seslendirmesini yine kendisinin yaptığı Gupi, Netflix’te yayına giren mini bir animasyon dizi. Her biri yaklaşık 13 dakika süren toplam 8 bölümden oluşuyor. Yani isterseniz bölümlere yayarak izleyebiliyor, isterseniz bizim yaptığımız gibi tek seferde tamamlayarak bir film keyfine dönüştürebiliyorsunuz. Biz bir oturuşta 8 bölümü aralıksız izledik.

Çocuklar İçin Sıcak ve Öğretici Mesajlar

Gupi, sadece eğlendirmekle kalmıyor. Çocukların hayatı anlamlandırmalarına yardımcı olacak pek çok güzel değer içeriyor:

  • Komşuluk ilişkileri

  • Hayvan sevgisi

  • Birlik ve dayanışma

  • Yardımseverlik

  • Çevre temizliği ve doğa bilinci

Tüm bu temalar, renkli karakterler ve eğlenceli şarkılarla, çocuklara sıkmadan, ders verir gibi değil hissettirerek aktarılıyor.

Bizim evde özellikle şarkı akıllara kazındı. İki çocuk da bir süredir evde “Ben Gupi Gupiyim, dostlarımı severim!” diye dolaşıyor. Büyük olan okulda arkadaşlarına anlatmış bile; hatta birlikte izlemek için planlar yapılmış. Ara tatil de yaklaşırken ailece yapılacak güzel bir aktivite arayanlara kesinlikle tavsiye ederim.

Netflix’te Şimdiden 1 Numara

Gupse Özay’ın ilk animasyon projesi olan Gupi, kısa sürede Netflix’in en çok izlenenler listesinin zirvesine yerleşti. Ailecek çok sevdik ve ikinci sezonu büyük bir heyecanla bekliyoruz. Umarım fazla beklemeyiz.

