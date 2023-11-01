Aile dizisinde Dilan Polat-Engin Polat ve 'mail order' göndermesi: Dilan Polat anında cevap verdi!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinin son bölümünde, son günlerin gündemden düşmeyen Engin-Dilan Polat çifti hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialara gönderme yapıldı.

Dizide, Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı 'Aslan' karakteri, iş yaptığı adamlara şunları söylüyor: "Altın, pırlanta, yakut, zümrüt, elmas... Bunlara yönelin, bunlarda KDV yok. Bir de postları da mail order'dan çektin mi, yokuş aşağı... Kıyak iş. Moda bu aralar. Ama bak, sizi sosyal medya hesaplarınızdan takip ediyorum. Siz niye öyle yapıyorsunuz ki? Ben anlamadım. Paranızı insanların gözüne sokmayın. Olan var olmayan var. Aç var açıkta olan var. Güzel videolar koyun, ağlak videolar koyun, sonra sıkıntıya düşmeyin."

Dilan Polat ise bu sahneyi sosyal medyada görünce şu yorumu yaptı: "Yazık çok yazık. Hem de hayatımızda dahil olmayan şeyler ile suçlanıp dizi çekiliyor. Allah bildiği gibi yapsın."

Bu arada, Dilan Polat, eşi ve kardeşi de dahil olmak üzere toplamda 30 kişi, bu sabaha karşı düzenlenen bir baskınla gözaltına alındı.