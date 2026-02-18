Ahu Yağtu ve Bora Cengiz’den "Asansör" Romantizmi!

Ahu Yağtu ve Bora Cengiz sevgili mi? Ünlü oyuncu çift Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'in asansörde çektikleri romantik kare ve sosyal medya paylaşımlarının detayları haberimizde...

Ahu Yağtu ve Bora Cengiz’den
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-02-2026 11:20

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ve ilişkilerini ilan eden oyuncu çift Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, sosyal medyadan paylaştıkları karelerle mutluluklarını tazeledi. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle ilk dönemde çok konuşulan ancak uyumlarıyla dikkat çeken ikili, aşklarını saklamaktan vazgeçti.

Yeni Yıl Gecesi İlan Etmişlerdi

İlişkilerini gizli tutmayı tercih eden çift, kuralı 2025 yılbaşı gecesi bozmuştu. Yeni yıla beraber giren ve o ana dair kareleri takipçileriyle paylaşan ikili, böylelikle aşklarını resmen duyurmuştu.

Beyaz Kalp Mesajı

Aşkları tam gaz devam eden Ahu Yağtu ve Bora Cengiz, son olarak bir asansör selfiesi ile gündeme geldi. Sosyal medyada büyük ilgi gören karede şu detaylar öne çıktı:

  • Sade ve Samimi: İkilinin doğal halleri dikkat çekti.

  • Anlamlı Emoji: Çift, paylaşıma hiçbir not düşmeyerek sadece "beyaz kalp" emojisi ekledi.

  • Beğeni Yağmuru: Ahu Yağtu'nun takipçileri, "Çok yakışıyorsunuz", "Aşk size yaramış" yorumlarında bulundu.

Kariyerleri de Başarıyla Devam Ediyor

Ahu Yağtu son dönemde yer aldığı projeler ve moda çekimleriyle adından söz ettirirken, Bora Cengiz hem oyunculuk hem de müzik kariyerindeki adımlarıyla hayran kitlesini genişletiyor. Çiftin iş dışındaki tüm vakitlerini birlikte geçirdiği ve oldukça mutlu oldukları öğrenildi.

