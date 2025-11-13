Ahu Yağtu Hastalığı Sonrası İlk Kez Konuştu: "Kısa Süreli Hafıza Kaybı Yaşadım"

Beyin anevrizması geçiren oyuncu Ahu Yağtu, ilk kez kameralar karşısına çıkarak yaşadıklarını anlattı. Yağtu, "Kısa süreli bir hafıza kaybı oldu ama sonra geri geldi" dedi.

Ahu Yağtu Hastalığı Sonrası İlk Kez Konuştu:
Oyuncu Ahu Yağtu, beyin anevrizması geçirdikten sonra ilk kez kameralar karşısına çıktı. Cem Yılmaz'ın eski eşi olan Yağtu, yaşadığı sağlık sorunlarının ciddiyetini anlattı. Yağtu, hastalığı nedeniyle kısa süreli bir hafıza kaybı yaşadığını açıkladı.

Beyin Anevrizması Operasyonu Geçirdi

Geçtiğimiz aylarda aniden bayılarak yere düşen Ahu Yağtu'nun beyin anevrizması geçirdiği öğrenilmişti. Yağtu, bir galada sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, vertigosunun hala devam ettiğini söyledi. Yağtu, "Vertigom hala devam ediyor. Ondan çok daha ciddi bir şey geçirdim, beyin anevrizması operasyonuyla ilgili" dedi.

"Bir Gün Sürdü, Sonra Geri Geldi"

Rahatsızlığının ardından ilk kez konuşan Ahu Yağtu, düşme sebepli bir beyin sarsıntısı yaşadığını belirtti. Oyuncu, "Allah kimsenin başına vermesin. Düşme sebepli bir beyin sarsıntısından dolayı kısa süreli bir hafıza kaybı oldu" ifadelerini kullandı. Hafıza kaybının süresi hakkında da bilgi veren Yağtu, "Bir gün sürdü, sonraki günlerde geri geldi" dedi.

Ahu Yağtu'nun son haline sosyal medyada geçmiş olsun mesajları yağdı.

