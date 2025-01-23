Ahmet Çakar kendisine dava açan Hadise'ye sert çıktı: "Sen sadece cahil ve kezban değil aynı zamanda..."

Spor yorumcusu Ahmet Çakar ile ünlü şarkıcı Hadise arasındaki gerilim, karşılıklı açıklamalar ve yasal süreçlerle gündemdeki yerini koruyor. Hadise, kendisi hakkında “Terbiyesiz ve görgüsüz bir kadın” ifadelerini kullanan Ahmet Çakar’a 50 bin TL’lik tazminat davası açtı. Ancak Çakar, bu hamleye sert bir karşılık verdi.

Çakar’dan Yeni Açıklama

Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımda, Hadise’ye yönelik ağır ifadelerini sürdürdü. Çakar, ünlü şarkıcı için şu sözleri kullandı:



“Bak Hadise hanım. Sen sadece cahil ve kezban değil, aynı zamanda Türk genç kızlarına kötü örnek olan popülist kültürün uzantısı bir şahıssın.”

Tartışmanın Geçmişi

Gerilim, Hadise’nin İbrahim Selim ile Bu Gece programında geçmiş bir ilişkisine dair yaptığı imalı açıklamalarla başladı. İsmi verilmese de yorumların Sinan Akçıl’a yönelik olduğu düşünülmüş, Akçıl’dan cevap gecikmemişti. Bu polemiğe dahil olan Ahmet Çakar’ın Hadise’yi hedef alan açıklamaları, tazminat davasına yol açtı. Ahmet Çakar, Hadise'ye yönelik 'Terbiyesiz ve görgüsüz bir kadın' ifadelerini kullanmıştı.