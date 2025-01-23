Ahmet Çakar kendisine dava açan Hadise'ye sert çıktı: "Sen sadece cahil ve kezban değil aynı zamanda..."

Hadise ile Ahmet Çalar arasındaki gerilim büyüyor. Hadise'nin Çakar'a dava açmasının ardından bu kez Ahmet Çakar'dan yeni bir hamle geldi. İşte detaylar...

Ahmet Çakar kendisine dava açan Hadise'ye sert çıktı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-01-2025 10:25

Spor yorumcusu Ahmet Çakar ile ünlü şarkıcı Hadise arasındaki gerilim, karşılıklı açıklamalar ve yasal süreçlerle gündemdeki yerini koruyor. Hadise, kendisi hakkında “Terbiyesiz ve görgüsüz bir kadın” ifadelerini kullanan Ahmet Çakar’a 50 bin TL’lik tazminat davası açtı. Ancak Çakar, bu hamleye sert bir karşılık verdi.

Çakar’dan Yeni Açıklama
Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımda, Hadise’ye yönelik ağır ifadelerini sürdürdü. Çakar, ünlü şarkıcı için şu sözleri kullandı:

“Bak Hadise hanım. Sen sadece cahil ve kezban değil, aynı zamanda Türk genç kızlarına kötü örnek olan popülist kültürün uzantısı bir şahıssın.”

Tartışmanın Geçmişi
Gerilim, Hadise’nin İbrahim Selim ile Bu Gece programında geçmiş bir ilişkisine dair yaptığı imalı açıklamalarla başladı. İsmi verilmese de yorumların Sinan Akçıl’a yönelik olduğu düşünülmüş, Akçıl’dan cevap gecikmemişti. Bu polemiğe dahil olan Ahmet Çakar’ın Hadise’yi hedef alan açıklamaları, tazminat davasına yol açtı. Ahmet Çakar, Hadise'ye yönelik 'Terbiyesiz ve görgüsüz bir kadın' ifadelerini kullanmıştı.

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