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Gecce Magazin Haberleri

Afra Saraçoğlu'dan Mert Yazıcıoğlu açıklaması... İlişkileri üçüncü kişiler yüzünden mi bitti?

4 yıldır ilişki yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, ayrılık haberlerini doğruladı. Çift, ayrılıklarında üçüncü kişilerin dahili olmadığını belirtti.

Afra Saraçoğlu'dan Mert Yazıcıoğlu açıklaması... İlişkileri üçüncü kişiler yüzünden mi bitti?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-12-2022 16:21

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ilişkilerinin bittiğine dair haberler bir süre önce magazin sayfalarında yer almıştı.Önce ayrılığa Afra Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le yakınlaşmasının sebep olduğu iddia edilmişti. Ardından da Mert Yazıoğlu'nun rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan'la yeni bir ilişkiye başladığı iddiası gündeme gelmişti.

Afra Saraçoğlu sosyal medyadan bir açıklama yaparak çıkan haberlere cevap verdi. Güzel oyuncu ayrılığı doğrularken, ayrılıklarında üçüncü kişilerin dahili olmadığını belirtti.
 

İşte o açıklama:

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