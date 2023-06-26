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Afra Saraçoğlu suç duyurusunda bulundu

Menajerlik şirketi, sosyal medyada Afra Saraçoğlu'nun kişilik haklarına saldırıda bulunacak nitelikte yorum yapanlar için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı

Afra Saraçoğlu suç duyurusunda bulundu
Yayın Tarihi : 2023-06-26 14:17

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in bir süredir aşk yaşadıkları iddiaları gündemde büyük yankı uyandırmıştı. Geçtiğimiz hafta Göcek'te tatil yaparken çekilen fotoğraflarla birlikte çiftin birlikteliği resmiyet kazanmıştı. Ancak sonrasında sosyal medyada Saraçoğlu'nun kişilik haklarına saldırıda bulunan yorumlar yapıldığı gözlemlendi.

Afra Saraçoğlu'nun menajerlik şirketi, bu tür hakaret içeren paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Afra Saraçoğlu hakkında internet ve sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşım yapan, kişilik haklarına saldırıda bulunan kişilerle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır" denildi.

Afra Saraçoğlu'nun menajerlik şirketi, kişilik haklarına saldırıda bulunan kişileri tespit etmek ve yasal süreci başlatmak adına gerekli adımları atmış durumda. Oyuncunun ve menajerlik şirketinin konuyu yakından takip ettiği ve ilgili kişilere karşı hukuki yollara başvuracakları belirtildi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ilişkisiyle gündemde olmaları, medyanın ve hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Özel hayatlarına yönelik yapılan haberler ve sosyal medya yorumları, zaman zaman tartışmalara sebep olabiliyor. Ancak oyuncu ve menajerlik şirketi, kişilik haklarını koruma konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

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