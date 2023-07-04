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Afra Saraçoğlu sosyal medyanın diline düştü!

İtalya'da tatil yapan Afra Saraçoğlu, kıyafet seçimiyle sosyal medyanın diline düştü.

Afra Saraçoğlu sosyal medyanın diline düştü!
Yayın Tarihi : 2023-07-04 10:47

Genç oyuncu Afra Saraçoğlu, "İtalya günlüğü" notuyla paylaştığı kareleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İki saat içinde 550 bin kişi tarafından beğenilen fotoğraflar, takipçileri arasında tartışmalara neden oldu. Ünlü oyuncunun kıyafet seçimi özellikle dikkat çekti.

Saraçoğlu'nun mavi renkteki mini büstiyeri, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı tepkilere yol açtı. Bazı takipçileri tarafından beğenilen bir tercih olarak değerlendirilirken, diğerleri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Büstiyer, bazı kullanıcılar tarafından yorgana benzetildi ve esprili yorumlar yapıldı.

Takipçiler, ünlü oyuncuya, "Üstündekini babaannemden mi aldın?", "Üstüne yorgan mı giydin?", "2023 yorgan modası", "Aynısını bizim yorgandan ben de kendime dikeyim", "Yorgan parçası herhalde", "Bu sıcakta neden yorgan giydin?", "Büstiyerini çeyize konulan yorgandan mı kestin?", "Biri bana Afra'nın ne giydiğini lütfen açıklasın", "Kıyafetin gerçekten sınıfta kaldı" gibi çeşitli yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

Afra Saraçoğlu'nun İtalya günlüğü paylaşımı, beğeni rekorları kırarak geniş bir kitleye ulaştı. Tartışmalara yol açan kıyafeti ise moda anlayışı ve tercihler üzerine farklı düşünceleri ortaya çıkardı. Saraçoğlu'nun stil seçimleri genellikle takipçileri tarafından takdirle karşılanan birçok kez, ancak bu seferki tercihiyle bazı kesimlerde tepkilere neden oldu.

 

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